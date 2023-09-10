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КАС ВС підтримав позицію ДПС щодо недотримання позивачем строку звернення до суду з позовними вимогами

20:49, 10 вересня 2023
Суд підтримав позицію контролюючого органу щодо недотримання позивачем строку звернення до суду з позовними вимогами про стягнення пені, нарахованої на заборгованість бюджету з відшкодування ПДВ.
КАС ВС підтримав позицію ДПС щодо недотримання позивачем строку звернення до суду з позовними вимогами
Зображення: freepik.com
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Судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо недотримання позивачем строку звернення до суду з позовними вимогами про стягнення пені, нарахованої на заборгованість бюджету з відшкодування ПДВ.

Як розповіли у ДПС, постановою Касаційного адміністративного суду у складі колегії суддів Верховного Суду від 24.08.2023 у справі № 480/9238/21 зауважено, що стаття 102 Податкового кодексу України, у тому числі й пункт 102.5 цієї статті, не є тим «іншим законом», яким установлені спеціальні строки звернення до суду з вимогами, спрямованими на захист та відновлення порушених прав платників податків у відносинах, що виникають у зв'язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості ПДВ та/або пені, нарахованої на таку заборгованість, а тому до спірних правовідносин підлягають застосуванню положення частини другої статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України у якій передбачено загальний шестимісячний строк звернення до адміністративного суду.

Судом касаційної інстанції зауважено, що незалежно від того, чи сплачена фактично бюджетна заборгованість, нарахування пені нерозривно пов'язано з такою заборгованістю, а отже відлік строку звернення до суду розпочинається з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Зокрема, Колегією суддів Верховного Суду було враховано позицію контролюючого органу, що початок перебігу строку звернення до суду про стягнення пені розпочинається саме з дати виникнення бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ, а не з будь-якої іншої дати. Відтак, строк для звернення до суду з вимогою про нарахування та стягнення пені щодо податкових періодів жовтня 2016 року та червня 2017 року, за які позивачем було заявлено бюджетне відшкодування, сплинув.

У вказаній постанові наголошено, що судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі не відповідають критеріям судового рішення, встановленим статтею 242 КАС, як такі, що ухвалені внаслідок незастосування судами положення частини другої статті 122, статті 123 КАС України, у якій передбачено загальний шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, а тому підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі колегії суддів Верховного Суду від 24.08.2023 у справі № 480/9238/21 касаційну скаргу Головного управління ДПС у Сумській області частково задоволено, рішення Сумського окружного адміністративного суду від 13.12.2021 та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 17.08.2022 скасовано; справу № 480/9238/21 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

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