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  1. В Україні

Затвержено перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства: що це означає для України

21:46, 10 вересня 2023
DESI щорічно публікується Європейською комісією й вимірює прогрес держав-членів ЄС у досягненні цілей Програми цифрового десятиліття ЄС до 2030 року.
Затвержено перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства: що це означає для України
Зображення: freepik.com
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Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке затверджує перелік показників Індексу цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index — DESI) в Україні, а також порядок збору та обміну даних щодо показників на основі Методології ЄС.

Як пояснили у прес-офісі Мінцифри, розпорядження забезпечить передумови для відстеження прогресу в напрямі цифрової економіки, а також порівняння власного шляху із цифровими економіками ЄС.

«Цілі Мінцифри відповідають цифровим цілям, які ЄС планує втілити до 2030 року. Вже сьогодні Україна є одним із лідерів цифрової трансформації в регіоні, однак ми продовжуємо працювати задля покращення результатів у всіх напрямах цифровізації», — зазначила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

DESI щорічно публікується Європейською комісією й вимірює прогрес держав-членів ЄС у досягненні цілей Програми цифрового десятиліття ЄС до 2030 року. Ключові елементи DESI відповідають цифровим цілям ЄС: безпечна та стійка цифрова інфраструктура, цифрові навички, цифровізація бізнесу та цифровізація публічних послуг.

Як зазначається, процес включення України до DESI залежить від спроможності регулярно надавати Європейській комісії необхідні статистичні дані, які зібрані відповідно до вимог ЄС. Включення України до DESI допоможе реалізувати державний потенціал цифрової конкурентоспроможності, а також сприятиме інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Протягом шести місяців з дня ухвалення розпорядження Мінцифра розробить методичні рекомендацій складення показників на основі Методології ЄС.

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