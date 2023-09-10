Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Чьи декларации появятся в открытом доступе, а чьи – не появятся: стал известен текст вето Президента Зеленского на закон о э-декларировании

В частности, не будут публиковать в открытом доступе декларации лиц, непосредственно обеспечивающих безопасность должностных лиц.

ВККС объявит конкурс на должности судей судов первой инстанции

Решение о конкурсе в местные суды будет принято 14 сентября.

Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

ВККС 14 сентября объявит о новом конкурсе в апелляционные суды

Конкурс, начатый еще в 2019 году, будет прекращен.

Судей из Николаева планируют досрочно вернуть из Киева и Одессы в родной суд

ВККС 4 октября рассмотрит вопрос судей Центрального районного суда Николаева.

  1. В Украине

Утверждено перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества: что это значит для Украины

21:46, 10 сентября 2023
DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года.
Утверждено перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества: что это значит для Украины
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index – DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данными относительно показателей на основе Методологии ЕС.

Как пояснили в пресс-офисе Минцифры, распоряжение обеспечит предпосылки для отслеживания прогресса в направлении цифровой экономике, а также сравнение собственного пути с цифровыми экономиками ЕС.

«Цели Минцифры отвечают цифровым целям, которые ЕС планирует реализовать до 2030 года. Уже сегодня Украина является одним из лидеров цифровой трансформации в регионе, однако мы продолжаем работать для улучшения результатов по всем направлениям цифровизации», — отметила Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года. Ключевые элементы DESI соответствуют цифровым целям ЕС: безопасная и устойчивая цифровая инфраструктура, цифровые навыки, цифровизация бизнеса и цифровизация публичных услуг.

Как отмечается, процесс включения Украины в DESI зависит от возможности регулярно предоставлять Европейской комиссии необходимые статистические данные, собранные в соответствии с требованиями ЕС. Включение Украины в DESI поможет реализовать государственный потенциал цифровой конкурентоспособности, а также будет способствовать интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

В течение шести месяцев со дня принятия распоряжения Минцифра разработает методические рекомендации составления показателей на основе Методологии ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду