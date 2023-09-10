Утверждено перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества: что это значит для Украины

DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года.

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Кабинет Министров принял распоряжение, утверждающее перечень показателей Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index – DESI) в Украине, а также порядок сбора и обмена данными относительно показателей на основе Методологии ЕС.

Как пояснили в пресс-офисе Минцифры, распоряжение обеспечит предпосылки для отслеживания прогресса в направлении цифровой экономике, а также сравнение собственного пути с цифровыми экономиками ЕС.

«Цели Минцифры отвечают цифровым целям, которые ЕС планирует реализовать до 2030 года. Уже сегодня Украина является одним из лидеров цифровой трансформации в регионе, однако мы продолжаем работать для улучшения результатов по всем направлениям цифровизации», — отметила Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.

DESI ежегодно публикуется Европейской комиссией и измеряет прогресс государств-членов ЕС в достижении целей Программы цифрового десятилетия ЕС до 2030 года. Ключевые элементы DESI соответствуют цифровым целям ЕС: безопасная и устойчивая цифровая инфраструктура, цифровые навыки, цифровизация бизнеса и цифровизация публичных услуг.

Как отмечается, процесс включения Украины в DESI зависит от возможности регулярно предоставлять Европейской комиссии необходимые статистические данные, собранные в соответствии с требованиями ЕС. Включение Украины в DESI поможет реализовать государственный потенциал цифровой конкурентоспособности, а также будет способствовать интеграции в Единый цифровой рынок ЕС.

В течение шести месяцев со дня принятия распоряжения Минцифра разработает методические рекомендации составления показателей на основе Методологии ЕС.

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