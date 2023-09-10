Падение обломков беспилотника на румынском берегу Дуная: Румыния вызвала руководителя дипмиссии рф

Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фото передал протест румынской стороны по поводу нарушения воздушного пространства Румынии.

Источник фото: Inquam Photos

Румыния вызвала временного поверенного в делах посольства россии в Бухаресте и выразила ему протест в связи с падением на территории Румынии дронов.

Об этом сообщает «Digi24».

«Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фото передал протест румынской стороны по поводу нарушения воздушного пространства Румынии в результате идентификации на территории нашей страны, вблизи границы с Украиной, фрагментов беспилотников, подобных тем, что использовали российские войска в агрессии против Украины.

Вместе с тем, румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения российских войск на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на Дунае, вблизи границы с Румынией, которые создают риски для безопасности румынских граждан поблизости», – говорится в пресс-релизе.

Госсекретарь настойчиво обратился к российской стороне с просьбой прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе те, которые создают угрозу для местных жителей.

Также мы писали, что в Румынии усилят меры защиты населения возле украинских портов на Дунае.

Напомним, министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная найдены фрагменты, напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата.

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