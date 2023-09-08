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Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

  1. В мире

В Румынии усилят меры защиты населения возле украинских портов на Дунае

16:24, 8 сентября 2023
В районах Румынии, где есть угроза падения «боевых средств» будет работать система оповещения Ro-Alert.
В Румынии усилят меры защиты населения возле украинских портов на Дунае
Источник фото: Digi24
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В пятницу, 8 сентября, Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям принял решение усилить меры для защиты населения в областях, расположенных недалеко от украинских портов на реке Дунай, которые стали объектом обстрелов со стороны россии, – сообщает портал Digi24.

Эти меры включают в себя выдачу предупреждений с помощью системы Ro-Alert в тех районах, где может возникнуть угроза «падения элементов, принадлежащих к боевым средствам, используемым в конфликте».

Кроме сообщений через систему Ro-Alert, местные отделы по чрезвычайным ситуациям будут предоставлять наставления местному населению в районах, пострадавших в результате конфликта, относительно действий в таких ситуациях.

Также будут построены убежища в населенных пунктах Плауру и Чеаталкиой и других местах для защиты жителей.

Напомним, министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная нашли фрагменты, которые «напоминают обломки беспилотного летательного аппарата» рф.

Кроме того, Румыния планирует эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон.

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