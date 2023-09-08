В Румынии усилят меры защиты населения возле украинских портов на Дунае

В районах Румынии, где есть угроза падения «боевых средств» будет работать система оповещения Ro-Alert.

Источник фото: Digi24

В пятницу, 8 сентября, Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям принял решение усилить меры для защиты населения в областях, расположенных недалеко от украинских портов на реке Дунай, которые стали объектом обстрелов со стороны россии, – сообщает портал Digi24.

Эти меры включают в себя выдачу предупреждений с помощью системы Ro-Alert в тех районах, где может возникнуть угроза «падения элементов, принадлежащих к боевым средствам, используемым в конфликте».

Кроме сообщений через систему Ro-Alert, местные отделы по чрезвычайным ситуациям будут предоставлять наставления местному населению в районах, пострадавших в результате конфликта, относительно действий в таких ситуациях.

Также будут построены убежища в населенных пунктах Плауру и Чеаталкиой и других местах для защиты жителей.

Напомним, министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная нашли фрагменты, которые «напоминают обломки беспилотного летательного аппарата» рф.

Кроме того, Румыния планирует эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон.

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