Румунія планує евакуювати мешканців села, біля якого впав російський дрон

У Румунії хочуть евакуювати мешканців села Плауру, яке розташоване не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл.

Мер румунської комуни Чаталкіой Тудор Чернега обговорив з главою Міноборони Румунії можливість проведення евакуації жителів населеного пункту Плауру через атаки рф на південь Одеської області, передає Digi24.

Село Плауру розташоване не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл. Через останні атаки російських окупантів на півдні Одеської області влада Румунії задумалася про евакуацію своїх громадян, які можуть постраждати внаслідок падіння дронів.

«Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати мешканців села Плауру, які вже більше місяця повідомляють, що російські дрони, які атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що під час масованої атаки в ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали та вибухнули на території Румунії.

Спочатку Румунія заперечувала падіння безпілотників, але глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що є фотодокази.

Потім міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вперше офіційно підтвердив, що біля берегів Дунаю знайшли фрагменти, які "нагадують уламки безпілотного літального апарату".

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