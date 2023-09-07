Румыния планирует эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон

В Румынии хотят эвакуировать жителей села Плауру, которое расположено не более чем в 300 метрах от порта Измаил.

Мэр румынской коммуны Чаталкиои Тудор Чернега обговорил с главой Минобороны Румынии возможность проведения эвакуации жителей населенного пункта Плауру из-за атак рф на юг Одесской области, передает Digi24.

Село Плауру расположено не более чем в 300 метрах от порта Измаил. Из-за последних атак российских оккупантов по югу Одесской области власти Румынии задумались об эвакуации своих граждан, которые могут пострадать в результате падения дронов.

«Тудор Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже более месяца сообщают, что российские дроны, которые атакуют украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали и взорвались на территории соседней Румынии.

Сначала Румыния отрицала падение беспилотников, но глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что есть фотодоказательства.

Затем министр обороны Румынии Анджел Тилвар впервые официально подтвердил, что у берегов Дуная нашли фрагменты, "напоминающие обломки беспилотного летательного аппарата".

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