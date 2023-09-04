«Украина имеет фотодоказательства»: Кулеба отреагировал на возражение Румынии по падению «Шахедов» на ее территории

По словам Кулебы, есть доказательства того, что на территорию Румынии прилетели дроны Shahed.

Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возражения Румынии по падению на ее территории российский беспилотников-камикадзе 4 сентября, передает «Укринформ».

По его словам, бессмысленно возражать, что «туда что-то упало».

«И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed.

У нас есть фотодоказательства того, что там что-то упало, (…) и готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что в настоящее время власти Румынии взяли паузу и не спешат с выводами, чтобы «не эскалировать интерпретации событий со стороны партнеров».

Ранее мы писали, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что во время массированной атаки в ночь на 4 сентября российские дроны-камикадзе «Шахед» упали и взорвались на территории соседней Румынии.

Добавим, прокуратура показала фото последствий атаки «Шахедов» в Одесскую область.

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