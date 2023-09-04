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Декларирование возобновят, но Реестр деклараций пока будет закрытым, - Анастасия Радина

Реестр деклараций останется в закрытом доступе еще на год, – председатель антикоррупционного Комитета Рады.

НАПК открыло реестр коррупционеров, но закрыло данные о должностях привлеченных к ответственности чиновников

Заместитель председателя НАПК Артем Сытник указан в реестре коррупционеров, но без должности.

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НАПК открыло реестр коррупционеров, но закрыло данные о должностях привлеченных к ответственности чиновников

17:12, 4 сентября 2023
Заместитель председателя НАПК Артем Сытник указан в реестре коррупционеров, но без должности.
НАПК открыло реестр коррупционеров, но закрыло данные о должностях привлеченных к ответственности чиновников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 4 сентября открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, то есть Реестра коррупционеров. Однако есть нюанс – в Реестре отсутствуют данные о должностях лиц, привлеченных к ответственности.

Например, в Реестре есть данные относительно заместителя председателя НАПК Артема Сытника, но указаны только его ФИО и статья, по которой его привлекли к ответственности. (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков). То, что такое привлечение произошло во время пребывания Артема Сытника в должности директора НАБУ, в Реестре отсутствует.

В НАПК объяснили это «аспектами безопасности».

«Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло и аспекты безопасности. Национальное агентство получило от Министерства обороны Украины ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к Реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения», - отметили в НАПК.

Аналогично, как отметил глава НАПК Александр Новиков, «с учетом аспектов безопасности» могут быть открыты и данные Реестра деклараций.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил о том, что вскоре Верховная Рада будет голосовать о возобновлении декларирования всех чиновников в формате, согласованном с международными партнерами. Вместе с тем, послы стран «Большой семерки» отметили, что для обеспечения прозрачности и подотчетности следует избегать лазейок для арендованных активов, и ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности обнародования информации, только к случаям тех, кто непосредственно принимает участие в защите Украины.

Нет описания.

Автор: Наталья Мамченко

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