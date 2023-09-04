Тюремные сроки получили трое «наводчиков» российских ударов по Лиману и Днепропетровщине

14, 12 и 9 лет заключения получили «наводчики» из Донецкой и Днепропетровской областей.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, трое российских информаторов, которые предоставляли российской армии информацию для корректировки воздушных атак в Донецкой и Днепропетровской областях, были осуждены и получили реальные сроки заключения, – сообщает СБУ.

По материалам СБУ, один из злоумышленников получил 14 лет заключения, другой – 12 лет, а третий – 9 лет.

В Донецкой области был осужден местный житель, который передавал оккупантам информацию о расположении и перемещении украинских военных и правоохранителей в освобожденном Лимане. Важной информацией для врага были геолокации штабов командования ВСУ и подразделений Службы безопасности. Этого предателя СБУ задержала при попытке передачи развединформации военной разведке Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации через соцсеть «Одноклассники».

Также была осуждена 24-летняя жительница города Новогродовка Покровского района, которую российские спецслужбы привлекли к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения россии. Она прошла подготовку в полевых лагерях боевиков террористической организации «днр» на временно оккупированной территории Донецка. После этого ее перевели в режим «ожидания» и активировали для выполнения задач разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Она ставила метки вблизи мест возможного базирования украинских военных и правоохранителей во фронтовых районах области. Все эти действия злоумышленницы фотографировала и передавала координаты российским оккупантам для подготовки воздушных атак на места дислокации украинских защитников.

На Днепропетровщине был осужден бывший уголовник, житель Каменского, который работал на федеральную службу безопасности российской федерации и готовил ракетный удар россии по одному из местных заводов. Для этого он фотографировал «периметр» и внутреннюю территорию промышленного объекта и отправлял агрессору готовые снимки с привязкой к местности.

По всем разоблаченным фактам расследования проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

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