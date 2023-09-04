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Утвержден график собеседований с кандидатами на должность руководителя Службы судебной охраны

16:59, 4 сентября 2023
25 сентября может стать известно имя нового руководителя Службы судебной охраны.
Утвержден график собеседований с кандидатами на должность руководителя Службы судебной охраны
Источник фото - SUD.UA
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Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 4 сентября 2023 года допустила к участию в конкурсе всех 13 кандидатов на должность руководителя Службы судебной охраны и утвердила график собеседований с кандидатами.

Вопросы у членов Конкурсной комиссии возникли только к двум кандидатам – бывшему начальнику ТУ ССО в Винницкой области Евгению Прудиусу (является действующим военнослужащим) и ветерану органов МВД Алексею Лисниченко (достиг 60 лет).

Впрочем, после короткого совещания, Конкурсная комиссия решила все же допустить к участию в конкурсе всех желающих возглавить Судебную охрану.

Также, Конкурсная комиссия решила, что во время конкурса 2023 года кандидаты на должность руководителя ССО не будут проходить тестирование или решать ситуативные задачи, а для определения профессионального уровня кандидатов достаточно  собеседований.

«Собеседования покажут профессиональные качества кандидатов более объективно», - сообщил председатель Конкурсной комиссии, член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Таким образом, был определен график собеседований с кандидатами.

8 сентября собеседования пройдут:

Олег Белецкий

Игорь Коваленко

Алексей Лисниченко

 

11 сентября собеседования пройдут:

Руслан Лущай

Павел Малыхин

Владимир Мержук

Иван Мирошников

 

15 сентября собеседования пройдут:

Виктор Мороз

Александр Обушенко

Евгений Прудиус

 

22 сентября собеседования пройдут:

Юрий Смолянинов

Павел Трясун

Алексей Царенко

 

А уже 25 сентября Конкурсная комиссия планирует огласить результаты конкурса и назвать имя победителя конкурса на должность руководителя Службы судебной охраны.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошло первое заседание Конкурсной комиссии, а также как состоялось избрание председателя Конкурсной комиссии.

Источник фото - SUD.UA

Автор Вячеслав Хрипун

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