Утвержден график собеседований с кандидатами на должность руководителя Службы судебной охраны

Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 4 сентября 2023 года допустила к участию в конкурсе всех 13 кандидатов на должность руководителя Службы судебной охраны и утвердила график собеседований с кандидатами.
Вопросы у членов Конкурсной комиссии возникли только к двум кандидатам – бывшему начальнику ТУ ССО в Винницкой области Евгению Прудиусу (является действующим военнослужащим) и ветерану органов МВД Алексею Лисниченко (достиг 60 лет).
Впрочем, после короткого совещания, Конкурсная комиссия решила все же допустить к участию в конкурсе всех желающих возглавить Судебную охрану.
Также, Конкурсная комиссия решила, что во время конкурса 2023 года кандидаты на должность руководителя ССО не будут проходить тестирование или решать ситуативные задачи, а для определения профессионального уровня кандидатов достаточно собеседований.
«Собеседования покажут профессиональные качества кандидатов более объективно», - сообщил председатель Конкурсной комиссии, член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.
Таким образом, был определен график собеседований с кандидатами.
8 сентября собеседования пройдут:
Олег Белецкий
Игорь Коваленко
Алексей Лисниченко
11 сентября собеседования пройдут:
Руслан Лущай
Павел Малыхин
Владимир Мержук
Иван Мирошников
15 сентября собеседования пройдут:
Виктор Мороз
Александр Обушенко
Евгений Прудиус
22 сентября собеседования пройдут:
Юрий Смолянинов
Павел Трясун
Алексей Царенко
А уже 25 сентября Конкурсная комиссия планирует огласить результаты конкурса и назвать имя победителя конкурса на должность руководителя Службы судебной охраны.
Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошло первое заседание Конкурсной комиссии, а также как состоялось избрание председателя Конкурсной комиссии.
Источник фото - SUD.UA
Автор Вячеслав Хрипун
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