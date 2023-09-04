Затверджено графік співбесід з кандидатами на посаду керівника Служби судової охорони

25 вересня може стати відомо ім’я нового керівника Служби судової охорони.

Джерело фото - SUD.UA

Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони 4 вересня 2023 року допустила до участі у конкурсі усіх 13 кандидатів на посаду керівника Служби судової охорони та затвердила графік співбесід з кандидатами.

Питання у членів Конкурсної комісії виникли лише до двох кандидатів – колишнього начальника ТУ ССО у Вінницькій області Євгенія Прудиуса (є діючим військовослужбовцем) та ветерана органів МВС Олексія Лісниченка (досяг 60 років).

Втім, після короткої наради, Конкурсна комісія вирішила все ж допустити до участі в конкурсі усіх бажаючих очолити Судову охорону.

Також, Конкурсна комісія вирішила, що під час конкурсу 2023 року кандидати на посаду керівника ССО не будуть складати тестування чи розв’язувати ситуативні завдання, а для визначення фахового рівня кандидатів вистачить співбесід.

«Співбесіди покажуть професійні якості кандидатів більш об’єктивно», - зазначив голова Конкурсної комісії, член Вищої ради правосуддя Олег Кандзюба.

Відтак, був визначений наступний графік співбесід з кандидатами.

8 вересня співбесіди пройдуть:

Олег Білецький

Ігор Коваленко

Олексій Лісниченко

11 вересня співбесіди пройдуть:

Руслан Лущай

Павло Малихін

Володимир Мержук

Іван Мірошников

15 вересня співбесіди пройдуть:

Віктор Мороз

Олександр Обушенко

Євгеній Прудиус

22 вересня співбесіди пройдуть:

Юрій Смолянінов

Павло Трясун

Олексій Царенко

А вже 25 вересня Конкурсна комісія планує оголосити результати конкурсу та назвати ім’я переможця конкурсу на посаду керівника Служби судової охорони.

Нагадаємо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, як пройшло перше засідання Конкурсної комісії, а також як відбулося обрання голови Конкурсної комісії.

Джерело фото - SUD.UA

Автор В’ячеслав Хрипун

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