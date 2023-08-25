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Перше засідання Конкурсної комісії з обрання голови Служби судової охорони: що відомо

16:00, 25 серпня 2023
Обрання голови Конкурсної комісії, перевірка стажу кандидатів та звернення до Ради правосуддя щодо продовження строків конкурсу.
Перше засідання Конкурсної комісії з обрання голови Служби судової охорони: що відомо
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25 серпня 2023 року відбулось перше засідання Конкурсної комісії з обрання голови Служби судової охорони.

Поки що засідання Комісії відбулось без кандидатів, однак у подальшому їм буде надана можливість прояснити ті чи інші питання, що виникли до них у членів Конкурсної комісії.

Обрання голови Конкурсної комісії

Головою Конкурсної комісії 25 серпня обрано члена Вищої ради правосуддя (від прокуратури) Олега Кандзюбу. Його кандидатуру запропонувала член ВРП Тетяна Бондаренко.

За кандидатуру Олега Кандзюби проголосували два інших члена Конкурсної комісії - член ВРП Тетяна Бондаренко та директор департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА Віолета Мишкіна.

Інший кандидат на посаду голови Конкурсної комісії, член Ради правосуддя Віталій Саліхов, не набрав більшості голосів членів Комісії. Його кандидатуру підтримав член Ради суддів України, суддя Верховного Суду Єгор Краснов.

Всього у склад Конкурсної комісії входять п’ять членів – троє від Ради правосуддя, один від Ради суддів України та один від Державної судової адміністрації.

Перевірка документів кандидатів на посаду голови Служби судової охорони

Під час перевірки поданих кандидатами документів, у членів Конкурсної комісії виникли питання щодо наявності у деяких з них повного комплекту документів.

Зазначимо, що 7 кандидатів представляють Службу судової охорони, інші 6 кандидатів мають досвід роботи в інших сферах, зокрема в системі органів МВС.

Так, до кандидата Олексія Царенко виникли питання у зв’язку з наявністю стажу роботи у галузі права, національної безпеки, цивільної безпеки, правоохоронної діяльності (7 років), який дозволяє претендувати на посаду голови ССО.

До 4 вересня кандидат має надати підтвердження відповідного стажу.

Крім того, уточнення до 4 вересня щодо необхідних для участі у конкурсі даних, необхідно надати ще низці кандидатів – вони мають надати відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, у членів Комісії виникли питання щодо кандидатури начальника ТУ ССО у Вінницькій області Євгенія Прудиуса, оскільки в 2023 році йому виповнюється 60 років, що є граничним віком для перебування на посаді голови Служби судової охорони. Аналогічне питання виникло й щодо кандидата Олексія Лісниченка. Обом кандидатам члени Комісії запропонували надати пояснення щодо свого бачення участі у конкурсі.

Продовження строків конкурсу

Також, Комісія вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя з проханням продовжити строки проведення конкурсу – з 45 днів до 65 днів, оскільки конкурсна комісія вже фактично не вкладається у попередньо визначені строки проведення конкурсу.

На наступному засіданні 4 вересня, окрім заслуховування «проблемних» кандидатів, конкурсна комісія визначить кандидатів, які будуть допущені до участі у конкурсі на посади голови ССО, а також визначить процедуру проведення конкурсу.

Нагадаємо, що конкурс на посаду голови Служби судової охорони оголошено рішенням Вищої ради правосуддя ще 25 липня 2023 року. На посаду голови ССО претендують 13 кандидатів.

Посада голови ССО є вакантною після звільнення 20 липня 2022 року з посади за власним бажанням голови ССО Валерія Бондаря.

З того часу Службу судової охорони очолювали лише в. о. голови ССО – Олег Білецький, Олександр Колєсніков, Віктор Мороз, Павло Трясун. Зараз в. о. голови ССО є Павло Трясун.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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