Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

25 августа 2023 года состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны.

Пока заседание Комиссии состоялось без кандидатов, однако в дальнейшем им будет предоставлена ​​возможность прояснить те или иные вопросы, возникшие к ним у членов Конкурсной комиссии.

Избрание главы Конкурсной комиссии

Председателем Конкурсной комиссии 25 августа избран член Высшего совета правосудия (от прокуратуры) Олег Кандзюба. Его кандидатуру предложила член ВСП Татьяна Бондаренко.

За кандидатуру Олега Кандзюбы проголосовали два других члена Конкурсной комиссии – член ВСП Татьяна Бондаренко и директор департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности ГСА Виолета Мышкина.

Другой кандидат на должность главы Конкурсной комиссии, член Совета правосудия Виталий Салихов, не набрал большинства голосов членов Комиссии. Его кандидатуру поддержал член Совета судей Украины, судья Верховного Суда Егор Краснов.

Всего в состав Конкурсной комиссии входят пять членов – три от Совета правосудия, один от Совета судей Украины и один от Государственной судебной администрации.

Проверка документов кандидатов на должность главы Службы судебной охраны

Во время проверки поданных кандидатами документов у членов Конкурсной комиссии возникли вопросы о наличии у некоторых из них полного комплекта документов.

Отметим, что 7 кандидатов представляют Службу судебной охраны, остальные 6 кандидатов имеют опыт работы в других областях, в частности, в системе органов МВД.

Так, к кандидату Алексею Царенко возникли вопросы в связи с наличием стажа работы в области права, национальной безопасности, гражданской безопасности, правоохранительной деятельности (7 лет), позволяющего претендовать на должность главы ССО.

До 4 сентября кандидат должен предоставить подтверждение соответствующего стажа.

Кроме того, уточнение до 4 сентября относительно необходимых для участия в конкурсе данных необходимо предоставить еще целому ряду кандидатов – они должны предоставить сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, у членов Комиссии возникли вопросы к кандидатуре начальника ТУ ССО в Винницкой области Евгению Прудиуса, поскольку в 2023 году ему исполняется 60 лет, что является предельным возрастом для пребывания в должности председателя Службы судебной охраны. Аналогичный вопрос возник и по кандидату Алексею Лисниченко. Обеим кандидатам члены Комиссии предложили предоставить пояснения касательно их собственного видения участия в конкурсе.

Продление сроков конкурса

Также Комиссия решила обратиться в Высший совет правосудия с просьбой продлить сроки проведения конкурса – с 45 дней до 65 дней, поскольку конкурсная комиссия уже фактически не укладывается в определенные ранее сроки проведения конкурса.

На следующем заседании 4 сентября кроме заслушивания «проблемных» кандидатов конкурсная комиссия определит кандидатов, которые будут допущены к участию в конкурсе на должность председателя ССО, а также определит процедуру проведения самого конкурса.

Напомним, что конкурс на должность главы Службы судебной охраны объявлен решением Высшего совета правосудия еще 25 июля 2023 года. На должность главы ССО претендуют 13 кандидатов.

Должность председателя ССО является вакантной после увольнения 20 июля 2022 года с должности по собственному желанию председателя ССО Валерия Бондаря.

С тех пор Службу судебной охраны возглавляли только и. о. председателя ССО – Олег Белецкий, Александр Колесников, Виктор Мороз, Павел Трясун. В настоящее время и. о. главы ССО является Павел Трясун.

Автор: Вячеслав Хрипун

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