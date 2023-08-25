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Субсидия «в один клик»: как подать упрощенное заявление на помощь

20:44, 25 августа 2023
Украинцам назвали алгоритм действий по подаче заявления на жилищную субсидию «в один клик» через вебпортал ПФУ.
Субсидия «в один клик»: как подать упрощенное заявление на помощь
Фото: mrpl.city
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что граждане могут подать заявление на получение субсидии в «один клик» в электронной форме – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или через портал Дія. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ПФУ назвали алгоритм действий по подаче заявления на жилищную субсидию «в один клик» через вебпортал Фонда:

1.Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.

2.В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3.Во всплывающем окне нажимаем кнопку Продолжить. 

4.В следующем окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».

5.Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ИВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.

6.Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции «Добавить файл», по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому местом жительства – копию договора аренды, справку ВПЛ).

Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимаем кнопку «Сформировать заявление». 

7.Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

 

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто может получить субсидию и как она начисляется.

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