Субсидія «в один клік»: як подати спрощену заяву на допомогу

Українцям назвали алгоритм дій щодо подачі заяви на житлову субсидію «в один клік» через вебпортал ПФУ.

Фото: mrpl.city

Пенсійний фонд України повідомив, що громадяни можуть подати заяву на отримання субсидії в «один клік» в електронній формі – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ, або через портал Дія. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У ПФУ назвали алгоритм дій щодо подачі заяви на житлову субсидію «в один клік» через вебпортал Фонду:

1.Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

2.В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“.

3.У спливаючому вікні натискаємо кнопку “Продовжити”.

4.У наступному вікні обираємо опцію “Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом”.

5.Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства.

6.Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції “Додати файл”, за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання – копію договору оренди, довідку ВПО).

Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”.

7.Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, хто може отримати субсидію та як вона нараховується.

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