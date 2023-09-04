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  1. У світі

Україні видають тих, хто переправляв нелегалів, а не ухилянтів — польська газета уточнила інформацію

16:54, 4 вересня 2023
Польське видання «Rzeczpospolita» оновило свою публікацію щодо можливої видачі Україні чоловіків, які уникли мобілізації.
Україні видають тих, хто переправляв нелегалів, а не ухилянтів — польська газета уточнила інформацію
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Як раніше повідомлялося, що видання Rzeczpospolita писало, що Польща вже почала відправляти назад до України деяких чоловіків, які незаконно перетнули кордон країни.  Проте згодом видання оновило свою новину, уточнивши, що в минулому Варшава видавала Києву громадян, причетних до вивезення нелегальних мігрантів.

Видання змінило первинний заголовок «Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни». Тепер публікація має назву «Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни».

«Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном», – сказано в анотації до статті.

У матеріалі аналізують потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.

«Польща вже вислала… українських громадян, які переправляють нелегальних іммігрантів до Європи. Виявляється, велика частина кур'єрів нелегальних мігрантів, яких ловить Польща, є громадянами України. Покарання за пособництво і підбурювання становить до восьми років», – йдеться у публікації.

Крім того, у статті не вказаний часовий проміжок здійснених депортацій.

Нагадаємо, раніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що люди, які давали хабарі й підробляли документи, будуть покарані. Українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати.

Додамо, використання механізму екстрадиції для повернення до України чоловіків, які виїхали за кордон за купленими довідками військово-лікарської комісії, є юридично можливим. Про це заявив член Комітету Парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

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