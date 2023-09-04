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Украине выдают тех, кто переправлял нелегалов, а не уклонистов— польская газета уточнила информацию

16:54, 4 сентября 2023
Польское издание «Rzeczpospolita» обновило свою публикацию о возможной выдаче Украине мужчин, избежавших мобилизации.
Украине выдают тех, кто переправлял нелегалов, а не уклонистов— польская газета уточнила информацию
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Как ранее сообщалось, что издание Rzeczpospolita писало, что Польша уже начала отправлять обратно в Украину некоторых мужчин, незаконно пересекших границу страны. Однако позже издание обновило свою новость, уточнив, что в прошлом Варшава выдавала Киеву граждан, причастных к вывозу нелегальных мигрантов.

Издание изменило первоначальное название «Польша начала выдавать Украине мужчин, выехавших из страны». Теперь публикация называется «Украина возвращает на войну сбежавших из страны соотечественников».

«Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности мужчин, которые благодаря взяткам не пошли на войну и нашли убежище за границей», – говорится в аннотации к статье.

В материале анализируют потенциальную возможность выдачи Украине уклоняющихся от мобилизации. В этом контексте упомянуто, кого Польша уже выдворяла в прошлом согласно договоренностям с Киевом.

«Польша уже выслала… украинских граждан, переправляющих нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, граждане Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет», – говорится в публикации.

Кроме того, в статье не указан временной промежуток депортаций.

Напомним, народный депутат Давид Арахамия сообщил, что люди, которые давали взятки и подделывали документы, будут наказаны. Украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать.

Добавим, использование механизма экстрадиции для возвращения в Украину мужчин, выехавших за границу за купленными справками военно-врачебной комиссии, юридически возможно. Об этом заявил член Комитета Парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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