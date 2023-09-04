Тюремні строки отримали троє «навідників» російських ударів по Лиману та Дніпропетровщині

14, 12 та 9 років ув’язнення отримали «навідники» з Донеччини та Дніпропетровщини.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, троє російських інформаторів, які надавали російській армії інформацію для коригування повітряних атак у Донецькій та Дніпропетровській областях, були засуджені і отримали реальні терміни ув'язнення, – повідомляє СБУ.

За матеріалами СБУ, один із зловмисників отримав 14 років ув'язнення, інший – 12 років, а третій – 9 років.

На Донеччині був засуджений місцевий житель, який передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення українських військових та правоохоронців у визволеному Лимані. Важливою інформацією для ворога були геолокації штабів командування ЗСУ та підрозділів Служби безпеки. Цього зрадника СБУ затримала під час спроби передачі розвідінформації воєнній розвідці Південного військового округу Збройних сил російської федерації через соцмережу «Однокласники».

Також була засуджена 24-річна мешканка міста Новогродівка Покровського району, яку російські спецслужби залучили до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Вона пройшла підготовку у польових таборах бойовиків терористичної організації «днр» на тимчасово окупованій території Донецька. Після цього її перевели в режим «очікування» та активували для виконання завдань розвідувально-підривної діяльності проти України. Вона ставила мітки поблизу місць можливого базування українських військових та правоохоронців у фронтових районах області. Всі ці дії зловмисниці фотографувала та передавала координати російським окупантам для підготовки повітряних атак на місця дислокації українських захисників.

На Дніпропетровщині був засуджений колишній кримінальник, мешканець Кам'янського, який працював на федеральну службу безпеки російської федерації і готував ракетний удар росії по одному з місцевих заводів. Для цього він фотографував «периметр» та внутрішню територію промислового об'єкта і відправляв агресору готові знімки з прив'язкою до місцевості.

За всіма викритими фактами розслідування проводилися за процесуальним керівництвом прокуратури.

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