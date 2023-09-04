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НАЗК відкрило реєстр корупціонерів, але закрило дані про посади притягнутих до відповідальності чиновників

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НАЗК відкрило реєстр корупціонерів, але закрило дані про посади притягнутих до відповідальності чиновників

17:12, 4 вересня 2023
Заступник голови НАЗК Артем Ситник зазначений у реєстрі корупціонерів, але без посади.
НАЗК відкрило реєстр корупціонерів, але закрило дані про посади притягнутих до відповідальності чиновників
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 вересня відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, тобто, Реєстру корупціонерів. Однак є нюанс – у Реєстрі відсутні дані стосовно посад осіб, яких притягли до відповідальності.

Наприклад, у Реєстрі є дані стосовно заступника голови НАЗК Артема Ситника, але вказано лише його ПІБ та стаття, за якою його притягли до відповідальності. (ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків). Те, що таке притягнення відбулося під час перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ, у Реєстрі відсутнє.

У НАЗК пояснили це «безпековими аспектами».

«Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення», - зазначили у НАЗК.

Аналогічно, як зазначив голова НАЗК Олександр Новіков, «з урахуванням безпекових аспектів» можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій.

Нагадаємо, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про те, що незабаром Верховна Рада «голосуватиме про відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами. Разом з тим, посли країн «Великої сімки» наголосили на тому, що для забезпечення прозорості та підзвітності варто уникати лазівок для орендованих активів, та обмежити кількість винятків, пов'язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті України.

Нет описания.

Автор: Наталя Мамченко

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