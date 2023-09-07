Суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве военного

Двое обвиняемых по делу о гибели военного взяты под стражу без определения залога.

Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу об умышленном убийстве добровольца ДФТО во время дорожного конфликта. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«14 августа 2023 года Голосеевский районный суд г. Киева своим решением продлил всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей и одновременно определил для двух из них альтернативу в виде залога в размере 805 200 грн для каждого.

Не соглашаясь с указанным решением, Голосеевская окружная прокуратура города Киева внесла на него апелляционную жалобу», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что коллегией судей Киевского апелляционного суда было отменено решение суда первой инстанции и вынесено новое, которым к обвиняемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии «Судебно-юридической газете» по поводу данного дела судья-спикер Голосеевского районного суда Илларион Рудык пояснил, что речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи.

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