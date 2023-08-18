Вбивство військового: прокуратура оскаржила ухвалу суду щодо застави обвинуваченим

Прокуратура оскаржила ухвалу суду, якою визначено заставу двом обвинуваченим у вбивстві військового.

Прокуратура оскаржила в апеляційному порядку ухвалу суду що двох обвинувачених у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб, у справі про вбивство військовослужбовця визначено заставу у розмірі 805 200 гривень для кожного як альтернативу триманню під вартою, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва наполягає на тому, що у вказаній справі відсутні підстави для визначення застави обвинуваченим, ураховуючи вчинення ними тяжкого злочину із застосуванням вогнепальної зброї та насильства відносно військового.

З наведених підстав сторона обвинувачення просить суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу та застосувати до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Апеляційну скаргу скеровано на розгляд до Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі «Судово-юридичній газеті» з приводу даної справи суддя-спікер Голосіївського районного суду Іларіон Рудик пояснив, що не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти.

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