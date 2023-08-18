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Убийство военного: прокуратура обжаловала решение суда о залоге обвиняемым

12:59, 18 августа 2023
Прокуратура обжаловала решение суда, которым определен залог двум обвиняемым в убийстве военного.
Убийство военного: прокуратура обжаловала решение суда о залоге обвиняемым

Прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение суда, которым двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 гривен для каждого как альтернативу содержанию под стражей, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного.

По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить постановление и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии «Судебно-юридической газете» по поводу данного дела судья-спикер Голосеевского районного суда Илларион Рудык пояснил, что речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи.

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