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  1. В Украине

СБУ задержала в Днепре российского агента, действовавшего под прикрытием волонтерского фонда

11:24, 18 августа 2023
Для маскировки злоумышленник использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством.
СБУ задержала в Днепре российского агента, действовавшего под прикрытием волонтерского фонда

Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента российской разведки, действовавшего под прикрытием волонтерского фонда. Об этом сообщает СБУ.

Так, разоблачен еще один участник агентурной сети главного управления генштаба вс рф (известного как гру) в Днепре.

«После задержания своих подельников в январе 2023 года он «залег ко дну», но недавно перешел на резервный канал общения с российской спецслужбой и продолжил выполнение враждебных задач.

Таким образом, это уже восьмой агент по агентурной сети игру в Днепре, разоблаченный СБУ.

Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством», — говорится в сообщении.

Действуя «под прикрытием», российский агент пытался установить места базирования штабов сил обороны, которые дислоцируются на территории региона.

Также злоумышленник передавал агрессору информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую.

«Для сбора разведданных он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, который находился вблизи железнодорожной развязки.

Кроме того, фигурант «втемную» использовал своих знакомых, у которых под вымышленными предлогами расспрашивал информацию об украинских защитниках.

Вместе с этим российский агент отслеживал сведения о последствиях вражеских «прилетов» по Днепру, а затем «сливал» агрессору локации пострадавших объектов и масштабы разрушений. Развединформацию оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на областной центр», — отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с поличным с представителем российского гру.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По ходатайству СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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