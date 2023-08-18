Махинации с топливом на «Укрспирте»: завершено следствие по завладению 55 млн гривен

САП и НАБУ разоблачили преступную схему реализации на ГП «Укрспирт» топлива по завышенным ценам на 55 млн гривен убытков.

Источник фото: Facebook / Ukrspirt

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили досудебное расследование и передали стороне защиты материалы уголовного производства, которое касается 7 человек, вовлеченных в преступную схему по перепродаже топлива на Государственном предприятии «Укрспирт» по завышенным ценам, – сообщили в САП.

Горючее использовалось для производства спирта, что привело к убыткам в размере более 55 млн гривен для государственного предприятия.

В мае 2023 года трем должностным лицам Государственного предприятия «Укрспирт», двум предпринимателям и двум бухгалтерам частных предприятий были объявлены подозрения о совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

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