Махінації з паливом на «Укрспирті»: завершено слідство щодо заволодіння 55 млн гривень

САП та НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП «Укрспирт» палива за завищеними цінами на 55 млн гривень збитків.

Джерело фото: Facebook / Ukrspirt

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України завершили досудове розслідування та передали стороні захисту матеріали кримінального провадження, яке стосується 7 осіб, залучених до злочинної схеми з перепродажу пального на Державному підприємстві «Укрспирт» за завищеними цінами, – повідомили в САП.

Пальне використовувалося для виробництва спирту, що призвело до збитків у розмірі понад 55 млн гривень для державного підприємства.

У травні 2023 року трьом службовим особам Державного підприємства «Укрспирт», двом підприємцям та двом бухгалтерам приватних підприємств були оголошені підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

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