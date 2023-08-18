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Суд Латвії визнав емодзі з великим пальцем письмовою згодою

12:00, 18 серпня 2023
Емодзі «великий палець вгору» у службовому листуванні можна трактувати як письмову згоду.
Суд Латвії визнав емодзі з великим пальцем письмовою згодою

Судова колегія з цивільних справ Ризького обласного суду вирішила, що емодзі «великий палець вгору» у службовому листуванні можна трактувати як письмову згоду. Про це повідомляє Delfi.

Так, суд розглядав скаргу працівника про його звільнення. На платформі Slack співробітникам написали, що вони мають бути в офісі в середу. Позивач відреагував на повідомлення емодзі «великий палець». На думку суду, це фактично письмова згода.

Свій висновок суд підкріпив Кембриджським словником, який тлумачить цей смайлик як «підтвердження чогось». Мовляв, працівник не міг не знати значення емодзі.

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