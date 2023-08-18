Суд призначив штраф депутату Рівненської облради та позбавив його права обіймати певні посади: подробиці справи

ВАКС виніс вирок на підставі угоди про визнання винуватості у справі депутата Рівненської облради.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду схвалила угоду про визнання провини, укладену між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та депутатом Рівненської обласної ради, який також обіймає посаду головного лікаря Комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення». Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України. Особі призначене покарання у виді штрафу у розмірі 68 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров’я строком 1 рік.

Окрім того, згідно з умовами угоди особа зобов’язується перерахувати 2 млн грн на потреби Збройних Сил України, а саме на проєкт «Армія дронів» у Фонд United 24.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, та з урахуванням обмежень, визначених ч. 2 ст. 473 КПК України упродовж 30 днів з дня його проголошення.

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