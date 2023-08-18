Суд назначил штраф депутату Ровенского облсовета и лишил его права занимать определенные должности: подробности дела

ВАКС вынес приговор на основании соглашения о признании виновности по делу депутата Ровенского облсовета.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда одобрила соглашение о признании вины, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и депутатом Ровенского областного совета, который также занимает должность главного врача Коммунального предприятия "Ровенский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины. Лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 68 тысяч гривен, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в учреждениях здравоохранения сроком 1 год.

Кроме того, согласно условиям соглашения лицо обязуется перечислить 2 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным ст. 394 УПК Украины, и с учетом ограничений, определенных ч. 2 ст. 473 УПК Украины в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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