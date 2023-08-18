Суд вернул в государственную собственность земли обороны на Волыни стоимостью более 165 млн грн

Хозяйственный суд Волынской области отменил государственную регистрацию на 58 га земель пограничной полосы вдоль украинско-польской границы.

Суд отменил государственную регистрацию на 58 га земель пограничной полосы вдоль украинско-польской границы. Их стоимость составляет более 165 млн. грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В настоящее время во исполнение решений Хозяйственного суда Волынской области земли обороны возвращены в государственную собственность.

В судебном порядке прокуроры Волынской областной прокуратуры доказали незаконность проведения инвентаризации земельных участков, расположенных между границей и линией приграничных инженерных сооружений, как земель сельскохозяйственного назначения. Это явилось основанием для их дальнейшего выбытия из собственности государства.

Два иска заявлено в интересах государства в лице Волынской областной военной администрации к Ровенскому сельскому совету Ковельского района.

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