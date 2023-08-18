На россии снова громко: неизвестный беспилотник попал в центре москвы, видео

РосСМИ сообщают о ночной атаке в москве.

Источник фото: соцсети

В москве ночью прогремели взрывы. В результате атаки неизвестного БПЛА был поврежден один из павильонов Экспоцентра, - сообщает российский Shot.

«Обломки БПЛА лежат на асфальте. Повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратов. Пострадавших в результате атаки якобы нет», – говорится в сообщении

Вокруг поврежденного павильона собрались экстренные службы и спецтехника.

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