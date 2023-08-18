На росії знову гучно: невідомий безпілотник влучив в центрі моски, відео

РосЗМІ повідомляють про нічну атаку у москві.

Джерело фото: соцмережі

У москві вночі пролунали вибухи. Внаслідок атаки невідомого БПЛА було пошкоджено один з павільйонів Експоцентру, – повідомляє російський Shot.

«Уламки БПЛА лежать на асфальті. Пошкоджено дах та фасад будівлі на площі 30 квадратів. Постраждалих внаслідок атаки нібито нема», – йдеться у повідомленні

Довкола пошкодженого павільйону зібралися екстрені служби та спецтехніка.

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