Оновили програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: до рішення про відмову в держреєстрації прав додано нову підставу

ДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ДРРП, зокрема, доповнено підстави закриття розділу на об’єкт речових прав.

Джерело фото: ДПС

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 18.08.2023 оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав, – повідомила пресслужба НАІС.

В рамках проведеної модернізації, крім поточних коригувань, було доповнено підстави закриття розділу Державного реєстру речових прав, а саме:

скасування рішення державного реєстратора;

анулювання рішення державного реєстратора Міністерством юстиції України.

Крім того, до «Рішення про відмову в державній реєстрації прав» було додано нову підставу – «встановлення факту застосування санкцій згідно з Законом України «Про санкції», які перешкоджають проведенню державної реєстрації прав».

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