Оновили програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: до рішення про відмову в держреєстрації прав додано нову підставу

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 18.08.2023 оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав, – повідомила пресслужба НАІС.
В рамках проведеної модернізації, крім поточних коригувань, було доповнено підстави закриття розділу Державного реєстру речових прав, а саме:
- скасування рішення державного реєстратора;
- анулювання рішення державного реєстратора Міністерством юстиції України.
Крім того, до «Рішення про відмову в державній реєстрації прав» було додано нову підставу – «встановлення факту застосування санкцій згідно з Законом України «Про санкції», які перешкоджають проведенню державної реєстрації прав».
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.