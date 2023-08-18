Обновили программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество: к решению об отказе в госрегистрации прав добавлено новое основание

ГП «НАИС» обновило программное обеспечение ГРВП, в частности, дополнены основания закрытия раздела на объект вещных прав.

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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» 18.08.2023 обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав, – сообщила пресс-служба НАИС.

В рамках проведенной модернизации, кроме текущих корректировок, были дополнены основания закрытия раздела Государственного реестра вещных прав, а именно:

отмена решения государственного регистратора;

аннулирование решения государственного регистратора Министерством юстиции Украины.

Кроме того, в «Решение об отказе в государственной регистрации прав» было добавлено новое основание – «установление факта применения санкций согласно Закону Украины «О санкциях», которые препятствуют проведению государственной регистрации прав».

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