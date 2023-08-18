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Суд повернув у державну власність землі оборони на Волині вартістю понад 165 млн грн

18:33, 18 серпня 2023
Господарський суд Волинської області скасував державну реєстрацію на 58 га земель прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону.
Суд повернув у державну власність землі оборони на Волині вартістю понад 165 млн грн

Суд скасував державну реєстрацію на 58 га земель прикордонної смуги уздовж українсько-польського кордону. Їх вартість складає понад 165 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Наразі на виконання рішень Господарського суду Волинської області землі оборони повернуто у державну власність.

У судовому порядку прокурори Волинської обласної прокуратури довели незаконність проведення інвентаризації земельних ділянок, розташованих між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення. Це стало підставою для їх подальшого вибуття з власності держави.

Два позови заявлено в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Рівненської сільської ради Ковельського району.

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