Суд Латвии признал эмодзи с большим пальцем письменным согласием

Эмодзи «большой палец вверх» в служебной переписке можно трактовать как письменное согласие.

Судебная коллегия по гражданским делам Рижского областного суда решила, что эмодзи «большой палец вверх» в переписке можно трактовать как письменное согласие. Об этом сообщает Delfi.

Да, суд рассматривал жалобу работника о его увольнении. На платформе Slack сотрудникам написали, что они должны находиться в офисе в среду. Истец отреагировал на сообщение эмодзи «большой палец». По мнению суда, это фактически письменное согласие.

Свое заключение суд подкрепил Кембриджским словарем, истолковывающим этот смайлик как «подтверждение чего-то». Мол, работник не мог не знать значения эмодзи.

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