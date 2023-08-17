Не йдеться ані про звільнення від покарання, ані про автоматичне звільнення з-під варти, – у Голосіївському суді прокоментували резонанс навколо справи про вбивство добровольця

Прокуратура кваліфікувала дії двох обвинувачених у справі Олексія Щербини як хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї, а не як вбивство.

У соціальних мережах набула розголосу ухвала Голосіївського районного суду Києва від 14 серпня стосовно визначення застави як альтернативи триманню у СІЗО для двох підозрюваних у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб, у справі про вбивство добровольця Олексія Щербини. Зокрема, один з колишніх народних депутатів зазначив, що суд вирішив їх «відпустити».

Зазначимо, що в цій справі обвинувачених – троє, і один з них, який обвинувачується прокуратурою саме у вбивстві Олексія Щербини, залишається під вартою без можливості внести заставу. Двоє інших у вбивстві прокуратурою не обвинувачуються – їх дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України, тобто, як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб, і вони також перебувають під вартою.

Як зазначив у коментарі «Судово-юридичній газеті» суддя-спікер Голосіївського районного суду Іларіон Рудик, насправді ні про яке звільнення від покарання цих двох обвинувачених станом на зараз не йдеться, як і про автоматичне звільнення з-під варти. Розгляд справи у суді триває.

Більш того, приймаючи цю ухвалу, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і повністю відхилив клопотання адвокатів обвинувачених. Власне, це підтвердила і Київська міська прокуратура, яка зазначила у повідомленні, що «14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва розглянув клопотання окружної прокуратури про продовження строку тримання під вартою трьом обвинуваченим. Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно. Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі 805 200 грн для кожного (приблизно 21 тисяча доларів – прим. ред.)».

Як підкреслив суддя, суд діє лише у межах пред’явленого обвинувачення, і не може самостійно перекваліфікувати дії осіб за більш тяжкою статтею Кримінального кодексу.

«До суду надійшло кримінальне провадження, яке органами поліції та органами прокуратури стосовно двох осіб кваліфіковано за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу, що є тяжким злочином, а саме вчинення хуліганських дій з умислом застосування зброї, та ще щодо одного обвинуваченого – за п. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство з хуліганських мотивів), що є особливо тяжким злочином.

14 серпня під час проведення чергового судового засідання було заявлено кілька клопотань до суду. Захисники просили змінити заходи забезпечення щодо обвинувачених, прокуратура просила продовжити строк тримання обвинувачених під вартою. Судом відмовлено захисникам у задоволенні їх клопотань повністю щодо зміни запобіжних заходів стосовно обвинувачених і задоволено клопотання прокуратури про продовження тримання всіх обвинувачених до 12 жовтня 2023 року. Водночас стосовно двох обвинувачених, які обвинувачуються у вчиненні хуліганства, додатково визначено можливість внесення застави, у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 тисяч 200 грн, тобто, у 4 рази більше, ніж верхня межа визначення застави у тяжких злочинах (яка дорівнює 214 тисячам 720 грн).

Крім того, у разі внесення застави щодо цих двох осіб, на них буде покладено додаткові обов’язки – носити електронний засіб контролю та здати свої паспорти для виїзду за кордон», - зазначив Іларіон Рудик.

«Щодо коментаря прокуратури, що суд мав право не визначати заставу. Так, таке право у суду є, воно наведено у статті 173 КПК. Але водночас суд таке право мав.

І враховуючи, що справа перебуває на розгляді суду з березня 2023 року, особи тримаються під вартою з жовтня 2022 року, суд дійшов висновку про можливість застосування застави в цьому кримінальному провадженні. Але ще раз наголошую – не як єдиного засобу забезпечення кримінального провадження, а як додаткового. Основний засіб забезпечення кримінального провадження залишається тим самим – тримання під вартою. І лише у разі внесення застави особи можуть бути звільнені», - підкреслив суддя.

Наразі будь-якої інформації щодо внесення застави чи спроби внесення у суду немає. Тож, обвинувачені, якщо не внесуть її, залишаться під вартою.

«Я ознайомився у соціальних мережах з коментарями людей стосовно можливості внесення застави цим двом обвинуваченим.

Можу сказати, що суд здійснює судовий розгляд лише в межах пред’явленого обвинувачення.

А обвинувачення у нас пред’являють органи прокуратури, і кваліфікують органи національної поліції. Суд не може за законом вийти за межі пред’явленого обвинувачення, тим більше, в тяжчу сторону. У меншу – так, закон допускає, що суд за результатами розгляду може перекваліфікувати дії на легшу статтю, але не на тяжчу.

Також громадськість у нас трохи плутає засіб забезпечення кримінального провадження з покаранням. Коли особа тримається під вартою – вона ще не відбуває покарання. Вина жодного з трьох станом на даний час ані доведена, ані спростована. І вони тримаються під вартою, оскільки виконується засіб забезпечення кримінального провадження, встановлений судом для того, щоб особи кожне судове засідання були присутні у залі судового розгляду та виконували ті обов’язки, які для них наразі встановлені», - пояснив Іларіон Рудик.

Наразі Голосіївський районний суд отримує листи з погрозами – на електронну пошту суду надходять анонімні звернення. Відповідно, вже готуються звернення про втручання в діяльність суддів до Вищої ради правосуддя та прокуратури.

Додамо, що ця справа перебуває на стадії судового розгляду, наразі суд вивчає докази, які подані стороною обвинувачення, і справи, де особи тримаються під вартою, є першочерговими для розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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