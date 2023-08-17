Речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи, – в Голосеевском суде прокомментировали резонанс вокруг дела об убийстве добровольца

Прокуратура квалифицировала действия двух обвиняемых по делу Алексея Щербины как хулиганство с применением огнестрельного оружия, а не как убийство.

В социальных сетях получило огласку определение Голосеевского районного суда Киева от 14 августа относительно установления залога как альтернативы содержанию в СИЗО для двух подозреваемых в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц, по делу об убийстве добровольца Алексея Щербины. В частности, один из бывших народных депутатов отметил, что суд решил их «отпустить».

Отметим, что по этому делу обвиняемых – трое, и один из них, обвиняемый прокуратурой именно в убийстве Алексея Щербины, остается под стражей без возможности внести залог. Два других в убийстве прокуратурой не обвиняются – их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины, то есть как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц, и они также находятся под стражей.

Как отметил в комментарии «Судебно-юридической газете» судья-спикер Голосеевского районного суда Илларион Рудык, на самом деле ни о каком освобождении от наказания этих двух обвиняемых по состоянию на данный момент речь не идет, как и об автоматическом освобождении из-под стражи. Рассмотрение дела в суде продолжается.

Более того, принимая это решение, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и полностью отклонил ходатайство адвокатов обвиняемых. Собственно, это подтвердила и Киевская городская прокуратура, которая отметила в сообщении, что «14 августа 2023 года Голосеевский районный суд г. Киева рассмотрел ходатайство окружной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей трем обвиняемым. Суд, удовлетворив ходатайство в полном объеме, продлил содержание под стражей для всех фигурантов до 12 октября 2023 года включительно. Вместе с тем, для двух обвиняемых суд определил альтернативу в виде залога в сумме 805 200 грн для каждого (примерно 21 тысяча долларов – прим. ред.)».

Как подчеркнул судья, суд действует только в рамках предъявленного обвинения, и не может самостоятельно переквалифицировать действия лиц по более тяжкой статье Уголовного кодекса.

«В суд поступило уголовное производство, которое органами полиции и органами прокуратуры в отношении двух лиц квалифицировано по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса, являющегося тяжким преступлением, а именно совершение хулиганских действий с умыслом применения оружия, и еще в отношении одного обвиняемого – по п. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство по хулиганским мотивам), что является особо тяжким преступлением.

14 августа во время проведения очередного судебного заседания было заявлено несколько ходатайств. Защитники просили изменить меру обеспечения по обвиняемым, прокуратура просила продлить срок содержания обвиняемых под стражей. Судом отказано защитникам в удовлетворении их ходатайств полностью об изменении мер по обвиняемым и удовлетворено ходатайство прокуратуры о продлении содержания всех обвиняемых до 12 октября 2023 года. В то же время в отношении двух обвиняемых, обвиняемых в совершении хулиганства, дополнительно определена возможность внесения залога, в размере 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 805 тысяч 200 грн, то есть в 4 раза больше, чем верхний предел определения залога в тяжких преступлениях (который равен 214 тысячам 720 грн).

Кроме того, в случае внесения залога по этим двум лицам, на них будут возложены дополнительные обязанности – носить электронное средство контроля и сдать свои паспорта для выезда за границу», - отметил Илларион Рудык.

«Относительно комментария прокуратуры, что суд имел право не определять залог. Да, такое право у суда есть, оно приведено в статье 173 УПК. Но в то же время суд такое право имел.

И учитывая, что дело находится на рассмотрении суда с марта 2023 года, лица содержатся под стражей с октября 2022 года, суд пришел к выводу о возможности применения залога в этом уголовном производстве. Но еще раз подчеркиваю – не как единственного средства обеспечения уголовного производства, а как дополнительного. Основное средство обеспечения уголовного производства остается прежним – содержание под стражей. И только в случае внесения залога лица могут быть освобождены», - подчеркнул судья.

Пока никакой информации о внесении залога или попытки внесения у суда нет. Так что обвиняемые, если не внесут его, останутся под стражей.

«Я ознакомился в социальных сетях с комментариями людей о возможности внесения залога этим двум обвиняемым.

Могу сказать, что суд осуществляет судебное разбирательство только в пределах предъявленного обвинения.

А обвинения у нас предъявляют органы прокуратуры и квалифицируют органы национальной полиции. Суд не может по закону выйти за пределы предъявленного обвинения, тем более в тяжкую сторону. В меньшую – да, закон допускает, что суд по результатам рассмотрения может переквалифицировать действия на более легкую статью, но не на более тяжкую.

Также общественность у нас немного путает средство обеспечения уголовного производства с наказанием. Когда человек содержится под стражей – он еще не отбывает наказание. Вина ни одного из трех в настоящее время ни доказана, ни опровергнута. И они содержатся под стражей, поскольку выполняется средство обеспечения уголовного производства, установленное судом для того, чтобы лица каждое судебное заседание присутствовали в зале судебного разбирательства и выполняли те обязанности, которые для них установлены», - пояснил Илларион Рудык.

Голосеевский районный суд получает письма с угрозами – на электронную почту суда поступают анонимные обращения. Соответственно, уже готовятся обращения о вмешательстве в деятельность судей в Высший совет правосудия и прокуратуры.

Добавим, что это дело находится на стадии судебного разбирательства, в настоящее время суд изучает доказательства, поданные стороной обвинения, и дела, где лица содержатся под стражей, первоочередные для рассмотрения.

Автор: Наталья Мамченко

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