Хищение 6,3 млн грн на ремонте дорог в Киеве: подрядчику сообщили о подозрении

Директор частного предприятия уведомлен о подозрении в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт автомобильных дорог, в особо крупных размерах.

Сообщено о подозрении директору частного предприятия в завладении бюджетными средствами, выделенными на ремонт автомобильных дорог, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, что в период 2019-2020 годов частное предприятие по выполнению условий договора, заключенного со Службой автомобильных дорог в Киевской области, проводило ремонтные работы участков автомобильных дорог на территории Киевской области.

Эксперты установили завышение объемов и стоимости выполненных строительных работ. Указанное привело к излишнему расходованию бюджетных средств в размере более 6,3 млн гривен.

Следствие по уголовному производству продолжается. Устанавливаются все участники противоправной схемы.

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