Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко предлагают ввести новый вид дисциплинарного взыскания для военнослужащих

Также в проекте предусмотрено поощрение для военнослужащих посредством возобновления в военном звании.

Речь не идет ни об освобождении от наказания, ни об автоматическом освобождении из-под стражи, – в Голосеевском суде прокомментировали резонанс вокруг дела об убийстве добровольца

Прокуратура квалифицировала действия двух обвиняемых по делу Алексея Щербины как хулиганство с применением огнестрельного оружия, а не как убийство.

Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

Выключение сервиса авторизации id.court.gov.ua никак не влияет на авторизацию и работу Электронного суда

Авторизироваться в Электронном суде можно через веб-портал Дія.

  1. В Украине

Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

15:56, 17 августа 2023
На их места назначат боевых офицеров.
Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Указ опубликован на сайте главы государства. Выполнение решения СНБО будет контролировать секретарь СНБО Алексей Данилов.

В решении от 11 августа, о котором идет речь, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендуют прекратить ротации руководителей областных ТЦК и СП и по рекомендациям командующих назначать на эти должности офицеров, участвующих в боевых действиях, после их проверки СБУ.

Также СНБО рекомендовал Офису Генпрокурора, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Госбюро расследований в течение месяца принять дополнительные меры, чтобы не допустить коррупционных и других нарушений работниками ТЦК.

Ранее Зеленский сообщал, что в Украине уволят всех областных военкомов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео