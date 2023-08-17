Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Указ опубликован на сайте главы государства. Выполнение решения СНБО будет контролировать секретарь СНБО Алексей Данилов.

В решении от 11 августа, о котором идет речь, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендуют прекратить ротации руководителей областных ТЦК и СП и по рекомендациям командующих назначать на эти должности офицеров, участвующих в боевых действиях, после их проверки СБУ.

Также СНБО рекомендовал Офису Генпрокурора, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Госбюро расследований в течение месяца принять дополнительные меры, чтобы не допустить коррупционных и других нарушений работниками ТЦК.

Ранее Зеленский сообщал, что в Украине уволят всех областных военкомов.

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