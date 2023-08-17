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  1. В Україні

Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

15:56, 17 серпня 2023
На їх місця призначать бойових офіцерів.
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про звільнення керівників обласних ТЦК і призначення на їхнє місце бойових офіцерів.

Указ опубліковано на сайті глави держави. Виконання рішення РНБО контролюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.

У рішенні від 11 серпня, про яке йдеться, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендують припинити ротації керівників обласних ТЦК і СП та за рекомендаціями командувачів призначати на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях, після їхньої перевірки СБУ.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) і Держбюро розслідувань упродовж місяця вжити додаткових заходів, щоб не допустити корупційних та інших порушень працівниками ТЦК.

Раніше Зеленський повідомляв, що в Україні звільнять усіх обласних військкомів. 

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