Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

На їх місця призначать бойових офіцерів.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про звільнення керівників обласних ТЦК і призначення на їхнє місце бойових офіцерів.

Указ опубліковано на сайті глави держави. Виконання рішення РНБО контролюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.

У рішенні від 11 серпня, про яке йдеться, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному рекомендують припинити ротації керівників обласних ТЦК і СП та за рекомендаціями командувачів призначати на ці посади офіцерів, які беруть участь у бойових діях, після їхньої перевірки СБУ.

Також РНБО рекомендувала Офісу Генпрокурора, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) і Держбюро розслідувань упродовж місяця вжити додаткових заходів, щоб не допустити корупційних та інших порушень працівниками ТЦК.

Раніше Зеленський повідомляв, що в Україні звільнять усіх обласних військкомів.

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