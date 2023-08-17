Обрано голову Шумського районного суду Тернопільської області

Відбулися збори суддів Шумського районного суду Тернопільської області, під час яких було розглянуто ряд важливих питань, зокрема, обрання голови суду.

17 серпня 2023 року відбулися збори суддів Шумського районного суду Тернопільської області, на порядок денний яких виносилось, зокрема, питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба Шумський районний суд Тернопільської області.

На збори суддів були винесені такі питання порядку денного :

Обрання голови Шумського районного суду Тернопільської області.

Обрання слідчих суддів Шумського районного суду Тернопільської області.

Обрання судді, уповноваженого здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

Інші питання.

За результатами таємного голосування суддів Шумського районного суду Тернопільської області головою суду обрано Катерняк Оксану Михайлівну.

Довідково: відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Також зборами обрано слідчих суддів і суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

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