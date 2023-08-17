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Вчені розкрили загадковий симптом COVID-19, який вражає кінцівки

22:21, 17 серпня 2023
Цей незвичайний феномен отримав назву «синдрому тривалого коронавірусу» або пост-COVID-19.
Вчені розкрили загадковий симптом COVID-19, який вражає кінцівки

Вчені виявили, що деякі особи можуть зазнавати надзвичайно тривалі та стійкі симптоми COVID-19, навіть після видужання. Цей незвичайний феномен отримав назву «синдрому тривалого коронавірусу» або пост-COVID-19. Про це повідомляє Independent.

Раніше до основних симптомів COVID-19 відносили сильну втому, втрату нюху, м'язовий біль та задишку. Однак науковці виявили, що ті, хто перехворів, можуть стикатися з проблеми з пам’яттю та фізичними проблемами, такими як біль у грудях, безсоння, прискорене серцебиття, запаморочення, депресія та тривога.

Важливим відкриттям є новий симптом, раніше невідомий. Це стало можливим завдяки дослідженню 33-річного чоловіка, який поділився своєю історією з науковцями.

У пацієнта протягом шести місяців спостерігалося те, що автори дослідження описують як «швидке пурпурне знебарвлення» на ногах. Коли пацієнт стояв, він відчував, що його ноги ставали все важчими, вони починали «поколювати, свербіти і ставали темними» на колір. Він додав, що іноді на його ногах з'являлися навіть висипання, але всі ці дивні симптоми зникали, коли чоловік лягав.

Розлад, відомий як акроціаноз, або стійке і сильне синє або ціанотичне знебарвлення. Зазвичай до цього розладу схильні кінцівки людини.

«Це вражаючий випадок акроцианозу у пацієнта, який не страждав ним до того, як заразився коронавірусом», - прокоментував співавтор дослідження доктор Манодж Сіван з Університету Лідса.

«Люди, які відчувають подібне, можуть не знати, що це може бути симптомом тривалого COVID-19 і турбуватися з приводу того, що вони бачать. Точно так само лікарі можуть не знати про зв'язок між акроцианозом і тривалим перебігом коронавірусу», - пояснив він.

Фахівець зазначив, що потрібно забезпечити більшу обізнаність про дисавтономію (порушення роботи нервової системи) при тривалому COVID-19, щоб у лікарів були інструменти, необхідні для лікування таких пацієнтів.

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