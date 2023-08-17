Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения: Верховный Суд определил, что кроме физиологического аффекта имеют значение другие эмоциональные состояния

Если в заключении судебно-психологической экспертизы констатировано отсутствие именно физиологического аффекта, это еще не свидетельствует об отсутствии других проявлений состояния сильного душевного волнения - Кассационный уголовный суд.

МОН лишат полномочий по осуществлению лицензирования образовательной деятельности

Полномочия МОН получит Государственная служба качества образования.

В законопроекте об отмене Хозяйственного кодекса определят термины «домохозяйство» и «предпринимательство»

В Комитете по вопросам экономического развития состоялось заседание рабочей группы по отмене Хозяйственного кодекса с участием представителей органов судебной власти.

Понятие «повторяемость» как основание для применения санкции со стороны Гоструда, - позиция ВС

Верховный Суд разъяснил понятие «повторяемости» как условия применения к правонарушителю санкции, предусмотренной абзацем третьим части второй статьи 265 КЗоТ Украины.

Верховный Суд высказался по поводу доказательного значения информации, полученной с сервиса Google Maps

Учитывая современное развитие информационных и цифровых технологий, данные из Google Maps можно считать допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они собираются из разных источников, - позиция Верховного Суда.

  1. Общество

Ученые раскрыли загадочный симптом COVID-19, который поражает конечности

22:21, 17 августа 2023
Этот необычный феномен получил название «синдрома длительного коронавируса» или пост-COVID-19.
Ученые раскрыли загадочный симптом COVID-19, который поражает конечности

Ученые обнаружили, что некоторые лица могут испытывать чрезвычайно длительные и стойкие симптомы COVID-19, даже после выздоровления. Этот необычный феномен получил название «синдрома длительного коронавируса» или пост-COVID-19. Об этом сообщает Independent.

Ранее к основным симптомам COVID-19 относили сильную усталость, потерю обоняния, мышечную боль и одышку. Однако ученые обнаружили, что переболевшие могут сталкиваться с проблемами с памятью и физическими проблемами, такими как боль в груди, бессонница, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессия и тревога.

Важным открытием является новый симптом, ранее не известный. Это стало возможным благодаря исследованию 33-летнего мужчины, поделившегося своей историей с учеными.

У пациента в течение шести месяцев наблюдалось то, что авторы исследования описывают как «быстрое пурпурное обесцвечивание» на ногах. Когда пациент стоял, он чувствовал, что его ноги становились все тяжелее, они начинали «покалывать, чесаться и становились темными» на цвет. Он добавил, что иногда на его ногах появлялись даже высыпания, но все эти странные симптомы исчезали, когда мужчина ложился.

Расстройство, известное как акроцианоз, или стойкое и сильное синее или цианотическое обесцвечивание. Обычно этому расстройству подвержены конечности человека.

«Это поразительный случай акроцианоза у пациента, не страдавшего им до того, как заразился коронавирусом», – прокомментировал соавтор исследования доктор Манодж Сиван из Университета Лидса.

«Люди, чувствующие подобное, могут не знать, что это может быть симптомом длительного COVID-19 и беспокоиться по поводу того, что они видят. Точно так же врачи могут не знать о связи между акроцианозом и длительным течением коронавируса», – пояснил он.

Специалист отметил, что нужно обеспечить большую осведомленность о дисавтономии (нарушении работы нервной системы) при длительном COVID-19, чтобы у врачей были инструменты, необходимые для лечения таких пациентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва