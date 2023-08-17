Ученые раскрыли загадочный симптом COVID-19, который поражает конечности

Этот необычный феномен получил название «синдрома длительного коронавируса» или пост-COVID-19.

Ученые обнаружили, что некоторые лица могут испытывать чрезвычайно длительные и стойкие симптомы COVID-19, даже после выздоровления. Этот необычный феномен получил название «синдрома длительного коронавируса» или пост-COVID-19. Об этом сообщает Independent.

Ранее к основным симптомам COVID-19 относили сильную усталость, потерю обоняния, мышечную боль и одышку. Однако ученые обнаружили, что переболевшие могут сталкиваться с проблемами с памятью и физическими проблемами, такими как боль в груди, бессонница, учащенное сердцебиение, головокружение, депрессия и тревога.

Важным открытием является новый симптом, ранее не известный. Это стало возможным благодаря исследованию 33-летнего мужчины, поделившегося своей историей с учеными.

У пациента в течение шести месяцев наблюдалось то, что авторы исследования описывают как «быстрое пурпурное обесцвечивание» на ногах. Когда пациент стоял, он чувствовал, что его ноги становились все тяжелее, они начинали «покалывать, чесаться и становились темными» на цвет. Он добавил, что иногда на его ногах появлялись даже высыпания, но все эти странные симптомы исчезали, когда мужчина ложился.

Расстройство, известное как акроцианоз, или стойкое и сильное синее или цианотическое обесцвечивание. Обычно этому расстройству подвержены конечности человека.

«Это поразительный случай акроцианоза у пациента, не страдавшего им до того, как заразился коронавирусом», – прокомментировал соавтор исследования доктор Манодж Сиван из Университета Лидса.

«Люди, чувствующие подобное, могут не знать, что это может быть симптомом длительного COVID-19 и беспокоиться по поводу того, что они видят. Точно так же врачи могут не знать о связи между акроцианозом и длительным течением коронавируса», – пояснил он.

Специалист отметил, что нужно обеспечить большую осведомленность о дисавтономии (нарушении работы нервной системы) при длительном COVID-19, чтобы у врачей были инструменты, необходимые для лечения таких пациентов.

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