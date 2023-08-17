Может ли работодатель во время войны сокращать рабочее время: ответ Гоструда

Работодатель имеет право установить сокращенное рабочее время для всех или отдельных категорий работников, для которых законодательством не предусмотрена обязательная установка сокращенного рабочего времени.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, может ли работодатель во время войны сокращать рабочее время.

Работодатель имеет право установить сокращенное рабочее время для всех или отдельных категорий работников, для которых законодательством не предусмотрена обязательная установка сокращенного рабочего времени.

Сокращенное рабочее время (неделя) – это время выполнения работы, предусмотренной должностными обязанностями, сокращенное на соответствующее количество часов. При этом работник имеет право на оплату труда в размере полной тарифной ставки (полного оклада).

Законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников. Также за счет собственных средств предприятий можно сократить работу для отдельных работников: имеющих детей до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей, воспитывающих ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном заведении.

Согласно статье 9-1 КЗоТ предприятие, учреждение, организация в пределах своих полномочий и за счет собственных средств вправе устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Согласно части шестой статьи 69 Хозяйственного кодекса Украины предприятие самостоятельно устанавливает для своих работников:

дополнительные отпуска;

сокращенный рабочий день;

другие льготы, а также вправе поощрять работников других предприятий, учреждений, обслуживающих его организаций.

Таким образом, установление внутри полномочий и за собственные средства сокращенного рабочего времени для всех работников предприятия или для отдельных категорий работников или отдельным сотрудникам не противоречит нормам действующего законодательства. Проявление такой заботы о персонале в условиях военного положения является проявлением социальной ответственности работодателя.

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