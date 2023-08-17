В Финляндии начали расследование из-за продажи россии буксира несмотря на санкции ЕС

В рф из Финляндии был продан буксир несмотря на введенные санкции Евросоюза.

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Финская таможня начала расследование после того, как проданный из Финляндии буксир оказался в России, хотя санкции ЕС запрещают любой экспорт плавсредств в рф. Об этом говорится в пресс-релизе финского ведомства.

По данным таможни, буксир экспортировали в Россию на прошлых выходных.

Таможня начала предварительное расследование дела о возможном обходе санкций 14 августа 2023 года. Дополнительную информацию в ведомстве предоставят в сентябре.

«Мы расследуем это как серьезное нарушение санкций. По причинам, связанным со следствием, мы не открываем дело на данный момент, но мы предоставим больше информации, как только это будет возможно с точки зрения следствия», – рассказал руководитель отдела расследования экономических преступлений Петтери Невалайнен.

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