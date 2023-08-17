В Киевской области экс-чиновники Нацполиции организовали международный наркобизнес

В Киевской области разоблачена группа наркоторговцев и изъято более 20 тонн прекурсоров.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Киевской области задержали наркоторговцев, у которых изъяли рекордные за последние годы более 20 тонн «товара». Организаторами наркобанды оказались экс-чиновники подразделения Нацполиции по борьбе наркопреступностью. Трем участникам преступной группы сообщено о подозрении в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, – сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Экс-чиновник подразделения Нацполиции по борьбе наркопреступностью организовал наркобизнес, к которому привлек своего бывшего коллегу, который помогал подыскивать лиц для перевозки запрещенных веществ через так называемую «зеленку». Еще один участник группы обеспечивал «коммуникацию».

Подозреваемые сбывали оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. В нарколабораториях в Киевской и Житомирской области изготавливались промышленные объемы психотропных веществ, в том числе мефедрон.

Организатора задержали, когда он пытался переправить за границу 15 кг психотропов. Позже задержали еще одного подозреваемого.

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