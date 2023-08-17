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  1. В Украине

В Одесской области полицейский с женой дважды переехали бабушку и оставили ее умирать на скамейке, видео

15:10, 17 августа 2023
81-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.
В Одесской области полицейский с женой дважды переехали бабушку и оставили ее умирать на скамейке, видео

В городе Белгород-Днестровск Одесской области полицейский с женой дважды наехали на пожилую женщину автомобилем, вызвали скорую и скрылись с места ДТП. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщают Нацполиция в Одесской области и Государственное бюро расследований.

Отмечается, что утром 16 августа правоохранитель, выезжая со двора на своем автомобиле задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Вместе с мужем в салоне была его жена, также являющаяся сотрудником полиции. Судя по видео, они наехали на нее дважды.

Супруги переместили пострадавшую на скамью под подъездом, после чего вызвали скорую помощь. Не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии, позже место происшествия покинула и жена.

81-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась.

Оба полицейских отстранили от исполнения обязанностей. Водитель задержан, он будет помещен в изолятор. Решается вопрос об уведомлении водителя о подозрении в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В полиции Одесщины, кроме того, добавили, что на время проведения расследования полицейского и его жену отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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