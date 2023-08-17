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  1. В Україні

На Одещині поліцейський з дружиною двічі переїхали бабусю і залишили її помирати на лавці, відео

15:10, 17 серпня 2023
81-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.
На Одещині поліцейський з дружиною двічі переїхали бабусю і залишили її помирати на лавці, відео

У місті Білгород-Дністровськ Одеської області поліцейський з дружиною двічі наїхали на літню жінку автівкою, викликали швидку і втекли з місця ДТП. Постраждала померла в лікарні. Про це повідомляють Нацполіція в Одеській області та Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що вранці 16 серпня правоохоронець, виїжджаючи з двору на своїй автівці заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. Судячи з відео, вони наїхали на неї двічі.

Подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликало швидку допомогу. Не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, пізніше місце події покинула і дружина.

81-річну потерпілу доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла.

Обидвох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків. Водія затримали, його буде поміщено до ізолятора. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У поліції Одещини, крім того додали, що на час проведення розслідування поліцейського та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.

 

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