У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин

Чат-бот має допомогти потенційним господарям обрати домашнього улюбленця з притулку.

Зображення: freepik.com

У Києві з'явився Telegram-бот TinPet. Його створили фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» до Дня безпритульних тварин, який відзначається 19 серпня.

Як зазначили у комунальному підприємстві, чат-бот має допомогти потенційним господарям обрати домашнього улюбленця з притулку.

В КМДА пишуть, що для того, щоб скористатись чат-ботом, необхідно знайти його в Telegram – вписати в пошук @TinPet_bot. Після цього потрібно зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або пошуку домівки для тварини.

Сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про своїх підопічних, що має значно спростить прилаштування тварин.

Наразі чат-бот працює в тестовому режимі, тому через технічні особливості один користувач може завантажити лише 3 анкети.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.