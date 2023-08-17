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У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин

20:11, 17 серпня 2023
Чат-бот має допомогти потенційним господарям обрати домашнього улюбленця з притулку.
У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин
Зображення: freepik.com

У Києві з'явився Telegram-бот TinPet. Його створили фахівці КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» до Дня безпритульних тварин, який відзначається 19 серпня.

Як зазначили у комунальному підприємстві, чат-бот має допомогти потенційним господарям обрати домашнього улюбленця з притулку.

В КМДА пишуть, що для того, щоб скористатись чат-ботом, необхідно знайти його в Telegram – вписати в пошук @TinPet_bot. Після цього потрібно зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або пошуку домівки для тварини.

Сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про своїх підопічних, що має значно спростить прилаштування тварин.

Наразі чат-бот працює в тестовому режимі, тому через технічні особливості один користувач може завантажити лише 3 анкети.

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